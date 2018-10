Apple acquiert Asaii pour améliorer les recommandations Apple Music

Bien que la confirmation officielle n’ai toujours pas été faite, Apple a acquis Asaii, une startup spécialisée dans l’analyse de la musique qui permettra à Apple Music d’affiner davantage les recommandations aux utilisateurs et de trouver de plus en plus d’artistes émergents.

Axios rapporte qu’Apple a déboursé moins de 100 millions de dollars pour acquérir Asaii. La société n’a pas encore confirmé l’acquisition, mais dans les profils LinkedIn des trois co-fondateurs d’Asaii, le rôle des dirigeants d’Apple Music est déjà indiqué.

Fondée en 2016, Asaii a appliqué les technologies d’apprentissage automatique à l’agrégation et à l’analyse de musique en streaming. Utilisant le nombre de lectures des chansons et les données associées de Apple Music, Facebook, Instagram, SoundCloud, Spotify et Twitter, la technologie de la société a filtré Internet pour fournir aux initiés des informations sur les chansons les plus populaires et les artistes émergents. Toutes les informations sont répertoriées dans un tableau de bord simple et clair à consulter. Comme d’autres solutions d’analyse, Asaii a distillé et présenté l’information découverte dans un tableau de bord analytique convivial.

Asaii a également lancé Asaii Recommend, une API pour les services de diffusion en continu qui vous permet de générer des listes de lecture automatiques en fonction des goûts musicaux des utilisateurs.

L’acquisition d’Asaii devrait améliorer les conseils d’Apple Music et mieux suivre les artistes émergents. Après Shazam, Apple a marqué un autre coup pour améliorer son service de musique en streaming.