Smartphone : taux de fidélité record, mauvaise nouvelle pour Apple

Le CIRP a publié un nouveau rapport consacré à la fidélité des utilisateurs américains à leur smartphone. Au cours des 12 derniers mois, les utilisateurs d’Android ont été plus fidèles que les utilisateurs d’iPhone.

En septembre, le taux de fidélité sur Android était de 92%, contre 89% iOS. Pour les deux systèmes d’exploitation, il s’agit du résultat le plus élevé jamais réalisé auparavant.

« La fidélité envers iOS et Android a augmenté ces dernières années, au plus haut niveau jamais atteint », a déclaré Mike Levin, partenaire et cofondateur du CIRP. « En gros, au cours des trois dernières années, environ 90% des utilisateurs de smartphones américains conservent le même système d’exploitation lorsqu’ils achètent un nouveau modèle. »

En pratique, cela signifie que ni iOS ni Android ne parviendront probablement à gagner trop de clients de la plate-forme opposée. Les données CIRP réfutent en fait d’autres rapports indiquant une augmentation du nombre d’utilisateurs passant d’Android à iOS : « La différence », explique CIRP, « est que de nombreuses analyses sont basées sur ce que les clients ont l’intention de faire. les données sont basées sur ce que les utilisateurs ont réellement fait. Au fil des ans, nous avons vu de plus en plus de rapports prédire une augmentation du nombre d’adultes passant d’Android à iOS. C’est absolument probable, mais cela représenterait un changement significatif par rapport à la tendance actuelle. »

Toutefois, il convient également de rappeler que les données du CIRP sont basées sur des enquêtes trimestrielles, chacune comprenant une base de seulement 500 personnes.