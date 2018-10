Kanye West présente l’iPlane One à Trump, l’avion à hydrogène fabriqué par Apple

Lors d’une rencontre avec le président Trump, Kanye West a montré le prototype du Hydrogen Air Force One qui aurait été conçu par Apple. Il s’agit d’un avion à hydrogène conçu par Apple et qui pourrait remplacer l’Air Force One à l’avenir.

Kanye a présenté ce prototype à partir de son iPhone, en ajoutant ces mots : « J’ai apporté un cadeau, c’est le iPlane One. C’est un avion à hydrogène et c’est l’avion sur lequel notre président devrait voler. Nous aurons une société comme Apple, un américain, qui travaillera dans cet avion. »

James Titcomb du Telegraph a découvert par la suite que l’image présentée à Trump était en réalité un concept datant 2012 d’un « iPlane »créé par un concepteur Shabtai Hirshberg, lequel n’a aucun lien avec Apple. Ce dernier a d’ailleurs confié à TheVerge : « Je serais ravi de collaborer avec Kanye West et Apple s’ils décident de faire avancer les choses. » Il se dit tout de même étonné de voir que Kanye West soit intéressé par son iPlane : « Non, ça m’a complètement pris par surprise. Une bonne surprise, je dirais – c’est toujours agréable […] C’est un travail intensif sur plusieurs années. »

Une autre curiosité est que, en montrant cette photo, West a également dévoilé le mot de passe pour accéder à son iPhone : 000000. Il ne semble pas très à cheval sur la sécurité, d’autant plus que Face ID a été désactivé.

Après sa visite au président Trump, West était un invité de l’Apple Store à Georgetown, dans l’État de Washington. Là, le rappeur a improvisé un discours pour présenter sa nouvelle casquette, debout sur une table où sont présentés les derniers iPhone XS et XS Max.