Assassin’s Creed Rebellion débarque le 21 novembre sur l’App Store

Ubisoft a officiellement annoncé la date de lancement du jeu Assassin’s Creed Rebellion, qui sera disponible sur l’App Store à compter du 21 novembre prochain.

Assassin’s Creed Rebellion sera un jeu de rôle se déroulant en Espagne au XVe siècle pendant la période de l’Inquisition. Le but du joueur sera de créer sa propre fraternité et de lutter contre les Templiers. Plus de 40 assassins (tels que Ezio, Aguilar et Machiavelli) seront disponibles dans le jeu, dont 20 inédits. Voilà une nouvelle qui devrait ravir tous les fans de la franchise.

En attendant sa sortie, voici les premières images du jeu :