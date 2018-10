L’App Store gagne 93% de revenus en plus que Google Play

L’écart entre l’App Store et Google Play se creuse de plus en plus, puisqu’au troisième trimestre de 2018, les chiffres ont été atteints comme jamais auparavant.

Selon un nouveau rapport publié par Sensor Tower, l’App Store a gagné près de 93% de plus que le Google Play au cours du trimestre clos en septembre, l’écart le plus important depuis 2014, lorsque Sensor Tower a commencé à surveiller ce paramètre.

Au troisième trimestre de 2018, l’App Store a généré 12 milliards de dollars, soit 23,3% de plus que la même période de l’année précédente. Google Play atteint 6,2 milliards de dollars, avec une croissance de 21,5% sur un an.

Dans les deux magasins, les abonnements via les applications continuent de générer une croissance des revenus. Netflix reste l’application la plus rentable pour le quatrième trimestre consécutif, avec un chiffre d’affaires estimé à 243,7 millions de dollars sur les deux plates-formes. Tinder et Tencent Video sont classés respectivement deuxième et troisième.

Les revenus tirés du jeu augmentent également, avec un total de 13,8 milliards de dollars (76% du total des revenus). En termes de téléchargement d’applications, Google Play présente toujours un avantage considérable par rapport à l’App Store.