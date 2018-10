Le prochain iPhone XR devrait rencontrer un vif succès !

D’après un nouveau rapport de Ming-Chi Kuo, les ventes de l’iPhone XR pourrait être énormes en Chine. La nouvelle est donc bonne pour Apple mais également pour Foxconn, principal fournisseur de la firme américaine.

Même s’il n’est considéré comme « bon marché », l’iPhone XR est le smartphone Apple avec le prix le plus bas parmi les nouveaux modèles. En Chine, on attend beaucoup de sa sortie. L’analyste Ming-Chi Kuo croit même que les ventes de l’iPhone XR dépasseront celles de l’iPhone 8 enregistrées il y a un an en Chine.

Entre autres choses, le marché des smartphones en Chine traverse une période particulière, car parmi les producteurs nationaux, seul Huawei a enregistré une augmentation de ses ventes. Des marques comme Vivo, Oppo et Xiaomi, en revanche, ont obtenu des résultats très décevants au dernier trimestre, avec une baisse totale de 10%.

Une des raisons pourrait être l’attente de l’iPhone XR, un terminal qui répond aux différents besoins de l’utilisateur chinois moyen.

Également en provenance de Chine, Foxconn, le principal fournisseur d’Apple pour Apple, a enregistré une hausse de 30% de ses revenus pour le mois de septembre, pour un total de 18,8 milliards de dollars. Une grande partie de cette augmentation est due à la production de l’iPhone, qui est en réalité plus élevée que ces dernières années.