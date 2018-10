PUBG Mobile a conclu un partenariat avec A BATHING APE

La semaine dernière, une mystérieuse bannière de PUBG Mobile est apparue sur le site commercial NASDAQ à New York City ce qui a attisé la curiosité des passants.

Aujourd’hui, on connait la raison : une collaboration sans précédent a été signée entre PUBG Mobile et la célèbre marque de vêtements et lifestyle A BATHING APE (BAPE®).

« Des nouveaux objets in-game de la marque arrivent à temps pour la dernière mise à jour de contenu du phénomène Battle Royale numéro 1 sur mobile dans le monde »

Grâce à ce partenariat, les joueurs auront accès à des vêtements et autres accessoires in-game exclusifs de la marque BAPE, incluant l’iconique Shark Camo Zip-up Hoodie et une poêle à frire BAPE. Ces nouveaux objets in-game collaboratifs arrivent à temps pour la mise à jour de contenu version 0.8.5 de PUBG MOBILE. De plus, les joueurs peuvent désormais s’équiper de tenues Red Label, avec chacune leurs musiques et leurs emotes spéciaux.

« La coopération entre PUBG Mobile et BAPE® amène la marque de mode populaire dans le jeu, et permet une meilleure expérience de jeu à nos utilisateurs. » ajoute Vincent Wang, Directeur Général du service d’édition de PUBG Mobile Monde. « Les joueurs peuvent toujours accumuler les chicken dinners, mais avec BAPE® ils peuvent désormais avoir l’air beaucoup plus stylés et fashion quand ils le font. »

Célébrant cette année leur 25ème anniversaire, BAPE est connu dans le monde entier comme la référence absolue dans le domaine du streetwear. Les designs colorés de BAPE et leurs motifs camouflages reconnaissables dans le monde entier ont défini une génération de clients connaisseurs. Avec plus de 20 millions d’utilisateurs actifs chaque jour et d’innombrables opportunités pour la personnalisation in-game, PUBG Mobile est le partenaire parfait pour BAPE.

› Télécharger PUBG gratuitement sur l’App Store