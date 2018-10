Apple Books : des nouvelles pour les éditeurs et les auteurs

Apple a mis à jour le programme d’affiliation des auteurs qui publient leurs livres sur Apple Books (Livres), facilitant ainsi la distribution de livres numériques sur la plate-forme.

Avec iOS 12, l’application Books a subi une refonte complète et se rapproche plus que jamais au design de l’App Store. Pour les auteurs et les éditeurs, Apple a présenté une nouvelle boîte à outils Applebox Marketing. Cet outil vous permet de créer facilement des liens, d’ajouter un logo, des icônes et bien plus encore.

Compte tenu du lancement de cette boîte à outils, Apple proposera des commissions plus élevées sur les ventes de livres, mais uniquement pour une période limitée.

Il s’agit là d’un geste inhabituel, car Apple a récemment supprimé le programme d’application, les achats intégrés et les développeurs, le rendant inutile pour certains membres du programme d’affiliation.