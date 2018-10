Des contenus originaux gratuits pour les propriétaires d’appareils Apple

Comme on le sait depuis longtemps, Apple développe un nouveau service qui proposera du contenu vidéo tiers et du contenu original produits par la firme de Cupertino.

Citant des sources proches d’Apple, CNBC indique que, dans les projets de Cupertino, il existe une volonté d’offrir des contenus vidéo même à ceux qui possèdent simplement un appareil Apple tel qu’un iPhone, un iPad ou une Apple TV.

Carpool Karaoke, par exemple, est désormais disponible pour tous les utilisateurs après une période exclusive réservée aux abonnés Apple Music. Ce choix pourrait donc être destiné à se répéter au fil du temps avec d’autres contenus proposés et toujours produits par la société. Aux États-Unis, il sera également possible d’accéder directement au contenu de sociétés tierces telles que Starz et HBO, qui seront ensuite fusionnées en une seule application, ce qui simplifiera le processus de sélection du contenu à afficher.

Selon les sources susmentionnées, Cupertino investira 1 milliard de dollars dans du contenu original en 2018 dans l’espoir d’élargir le catalogue de contenu en proposant de nouvelles émissions télévisées ayant un impact important sur les consommateurs finaux. C’est pourquoi l’entreprise souhaite éviter d’offrir du contenu avec la présence de violence ou de scènes de nu.

Dans tous les cas, il est possible que le service vidéo d’Apple voit le jour en 2019 à l’occasion de la sortie d’une toute nouvelle application dédiée à la future plateforme.