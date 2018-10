Apple acquiert une société spécialisée dans la vision par ordinateur et l’AR

Apple a acquis Spektral, une startup danoise spécialisée dans la vision par ordinateur et la réalité augmentée.

Spektral a développé une technologie qui sépare intelligemment les personnes et les objets des arrière-plans d’origine dans les photos et les vidéos, puis superpose et insère avec précision un nouvel arrière-plan. La solution proposée par la start-up danoise exploite l’apprentissage par la machine et la théorie des graphes spectraux.

La technologie en question élabore en temps réel un véritable « écran vert » basé sur des algorithmes d’apprentissage automatique. Le moteur Spektral peut traiter des images et des vidéos en temps réel, directement depuis l’appareil.

Apple a acquis Spektral pour environ 30 millions de dollars à la fin de 2017, mais la nouvelle n’a été dévoilée qu’aujourd’hui.

Avec cette acquisition, il n’est pas exclu qu’Apple ait dans l’idée d’intégrer cette technologie dans l’application Appareil photo par défaut sur l’iPhone ou même dans ses applications Messages ou Clips. La technologie pourrait même être utilisée pour de futures intégrations AR.