Reigns – Game of Thrones utilisera la reconnaissance Face ID

Bonne nouvelle pour tous les fans de Game of Thrones. Vous pouvez désormais réserver la suite tant attendue, Reigns – Game of Thrones sur l’App Store. Le titre est compatible avec l’iPhone et l’iPad, et dispose même d’autocollants spéciaux pour iMessage.

Beaucoup l’attendaient depuis son annonce en août, en particulier les utilisateurs et les fans qui ont déjà eu l’occasion de jouer aux titres précédents. Reigns – Game of Thrones a été publié dans l’App Store et peut être réservé immédiatement, avant sa sortie officielle prévue le 18 octobre 2018. L’application est convient aux jeunes à partir de 12 ans et requiert iOS 9.0 ou une version ultérieure pour être installée. Évidemment, le jeu est parfaitement compatible avec les iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR.

Parmi les principales caractéristiques de Reigns – Game of Thrones, nous trouvons une compatibilité totale avec les appareils équipés de Face ID. Le jeu sera ainsi capable de reconnaître votre visage et de comprendre où vos yeux regardent. Cette nouveauté permettra aux personnages qui seront à vos côtés de chercher un contact visuel direct avec vos yeux. Les autres, par contre, détourneront le regard. En voilà une excellente idée !

 

« Au travers des visions hallucinées de Mélisandre, vous pourrez vous asseoir sur le Trône de Fer sous les traits de Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen et bien d’autres. Tous les coups sont permis pour devancer vos ennemis et obtenir le soutien précaire de vos prétendus alliés. Prenez le contrôle du fragile équilibre de Westeros pour vous maintenir au pouvoir avec la faveur du peuple pour, peut-être, réussir un jour à survivre aux horreurs de l’hiver. »

Les commandes de jeu restent simples et très similaires aux versions précédentes : faites défiler à droite ou à gauche pour changer le sort des Sept Royaumes, tout en écoutant les appels sincères et les demandes imprévisibles de la population de Westeros. Si un personnage devient excessivement énervant, n’hésitez pas à lui arracher sa carte pour libérer Sa Majesté de ce fardeau … mais à quel prix ? Même les plus puissants des dirigeants doivent se divertir en prenant part à des jeux, des tournois et des bagarres dans les tavernes. Le tout accompagné d’une bande originale iconique composée par Ramin Djawadi.

› Télécharger Reigns – Game of Thrones sur l’App Store