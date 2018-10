🔥RED by SFR : forfait illimité 40 Go à seulement 10€ !

RED by SFR revient avec son offre mobile illimité dotée de 40 Go pour seulement 10 € par mois, sans engagement. Le forfait inclut les appels, SMS et MMS en illimité partout en France et dans l’Union Européenne.

En plus des 40 Go d’internet, vous disposez de 3Go/mois d’internet supplémentaires utilisables depuis l’UE. Cette offre est d’autant plus intéressante, puisque habituellement il n’y a que 1Go d’internet contre 40 Go actuellement.

Notez que l’offre s’adresse aux nouveaux clients seulement, et que le tarif de 10 €/mois ne connaîtra pas d’augmentation, c’est à vie ! Profitez de l’offre le plus vite possible puisqu’elle s’arrête le 15 octobre prochain.

› Accéder à l’offre