La technologie à ultrasons dans les futurs iPhone et Apple Pencil ?

Un nouveau brevet déposé par Apple documente l’intention d’introduire la technologie des ultrasons dans les futurs appareils, principalement sur l’iPhone et l’Apple Pencil.

Aux États-Unis, un nouveau brevet a récemment été déposé, montrant à quel point Apple est intéressée par l’introduction de la technologie par ultrasons dans les prochains iPhone et Apple Pencil. L’étude visant à améliorer la technologie générale des iDevices et de leurs accessoires se poursuit et atteint des objectifs toujours plus novateurs et futuristes.

Selon l’un des brevets les plus récents, Apple tente d’intégrer la technologie à ultrasons à ses écrans, dans l’espoir d’améliorer sa sensibilité. Cela serait possible en plaçant plusieurs couches sur un écran tactile. Ces panneaux utilisent des transducteurs (de tout type destinés à convertir une quantité physique en une autre) pour transmettre des ondes ultrasonores le long d’une surface. Celles-ci seront examinées par des capteurs capables de déterminer l’emplacement des dimensions et des objets. De plus, en utilisant plusieurs couches, ces capteurs peuvent calculer la pression appliquée, remplaçant ainsi essentiellement le 3D Touch.

Non seulement pour l’affichage des futurs appareils mobiles Apple, mais cette technologie pourrait également être utilisée pour améliorer la précision du crayon Apple. Dans ce cas, le “crayon” serait couvert par plusieurs capteurs qui permettraient de détecter comment l’utilisateur saisirait l’Apple Pencil. On ne sait pas encore en quoi cela peut générer des avantages, mais cela pourrait permettre aux utilisateurs de changer le type ou l’épaisseur des traits en modifiant simplement l’adhérence.

En tant que brevet, rien ne garantit qu’Apple pourra introduire les modifications décrites ci-dessus. Mais la certitude demeure que si cela se arrivait, les améliorations globales des affichages et du stylet seraient d’une précision jamais vue auparavant.