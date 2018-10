Apple annonce des sessions de codage gratuites dans ses boutiques européennes

À l’occasion de la semaine européenne du code qui se tiendra du 6 au 21 octobre, Apple a annoncé qu’elle proposerait plus de 2 000 sessions de codage gratuites dans les Apple Store de toute l’Europe.

Ces sessions de codage sont ouvertes à tous et sont conçues pour aider les personnes, quels que soient leur âge et leurs compétences, à planifier des sessions pratiques et interactives. Les sessions comprennent : « Comment: apprendre à programmer », « Mardi des enseignants: Développement d’applications et de codes » et « Le temps des enfants: Au labyrinthe avec Sphero ».

Tim Cook a déclaré : « Le codage est une compétence clé qui permet aux personnes de tous âges de créer et de partager leurs idées avec le monde entier. Apple a longtemps pensé que le code était la langue de l’avenir et nous avons créé une série d’outils pour le rendre amusant et accessible à tous. Nous sommes ravis de proposer des milliers de sessions dans la boutique EU Code Week d’Apple et nous sommes impatients de partager notre amour de la programmation avec les jeunes et les enseignants de toute l’Europe. »

Les clients peuvent trouver la session de codage la plus proche sur codeweek.eu/events et apple.com/fr/today.