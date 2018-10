L’Apple Watch Series 4 Nike+ est enfin disponible à l’achat

C’est aujourd’hui le grand jour pour tous ceux qui attendaient de pouvoir commander la nouvelle Apple Watch Series 4 Nike+. Apple vient en effet d’ouvrir les vannes sur sa boutique en ligne et dans ses Apple Store.

En revanche, le délai de livraison est prévu enter le 6 et 12 novembre, soit un bon gros mois. Si vous avez un Apple Store à proximité, sachez que vous pouvez retirer votre commande dès aujourd’hui dans la limite des stocks.

Sinon, vous avez toujours le choix de passer commande chez un revendeur. Plusieurs enseignes proposent l’Apple Watch 4 Nike+ tels que la Fnac, Boulanger, et bientôt chez Darty. Les prix varient entre 429 € et 559 €, en fonction de la taille et de la version avec ou sans connectivité cellulaire.