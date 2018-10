Les gens adorent refuser les appels avec leur Apple Watch

Une nouvelle enquête menée par le chercheur Ben Bajarin montre que l’une des opérations préférées des utilisateurs d’Apple Watch est … de refuser les appels téléphoniques !

La question dans cette enquête était simple : quelles opérations faites-vous le plus souvent sur votre Apple Watch ?

La surprise est que l’une des activités les plus fréquentes est précisément la diminution des appels téléphoniques. Près de 80% des utilisateurs ont déclaré qu’ils utilisaient souvent l’Apple Watch pour rejeter un appel entrant sur iPhone.

Parmi les autres réponses les plus fréquentes, à l’exception du « contrôle du temps » qui n’était évidemment pas inclus parmi les options, on trouve la lecture de messages, le contrôle des activités physiques, le contrôle du rythme cardiaque et la visualisation des complications de l’application. Parmi les opérations moins courantes figurent l’utilisation de l’Apple Watch pour surveiller à nouveau les sessions ou utiliser Siri pour lancer un appel.

Et que faites-vous le plus avec votre Apple Watch ?