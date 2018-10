Fuite : Xiaomi Mi Mix 3 pourrait arriver le 15 octobre

En août dernier, les dirigeants de Xiaomi ont confirmé que le Mi Mix 3 serait disponible à partir de la fin octobre. Seulement, aucune date exacte de sortie n’a été confirmée depuis. Mais grâce à un teaser présumé qui vient de fuir, il semble que l’annonce du smartphone aura lieu le 15 octobre.

Comme le révèle l’image ci-dessus publiée fin août, le Mi Mix 3 présentera un design différent des précédents modèles. L’écran sera vraiment bord à bord et sans encoche, tandis qu’un panneau coulissant sera situé à l’arrière, mà où seront logées les caméras avant et arrière. En interne, le Mi Mix 3 disposera probablement du processeur Snapdragon 845 de Qualcomm, avec le choix de 6 Go ou de 8 Go de RAM. En matière de stockage interne, les modèles de base précédents étaient livrés avec 64 Go. Avec le Mi Mix 3, Xiaomi devrait proposer du 128 Go. De même, la variante haut de gamme devrait être livrée avec 512 Go, bien qu’une variante de 256 Go soit également attendue.

Fuite de la prétendue date du 15 octobre sur Weibo via AndroidPure

Parmi les autres fonctionnalités, un scanner d’empreintes digitales dans l’écran a été supposé. Ceci accompagnera vraisemblablement une seule caméra orientée vers l’avant et un double objectif vertical à l’arrière. Le Mi Mix 3 pourrait embarquer une batterie d’environ 3 500mAh et Android 9 Pie avec la couche MIUI 10 par dessus.

Si le Mi Mix 3 est maintenant attendu vers la fin du mois d’octobre, sa disponibilité initiale sera limitée au marché chinois. Cela signifie que les autres pays ne devraient pas recevoir l’appareil avant la mi-novembre.