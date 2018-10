70 nouveaux Emojis maintenant disponibles dans iOS 12.1 et macOS 10.14.1

Apple annonce que dès cet automne, plus de 70 nouveaux emojis seront disponibles iOS 12.1 et macOS 10.14.1. Pour l’heure, ces versions sont encore en bêta, dont la bêta 2 de ce soir, seuls les développeurs et les bêta-testeurs peuvent en profiter, mais ce sera bientôt votre tour avec les versions publiques prévues dans les prochaines semaines.

Dans son communiqué, Apple précise que « Plus de 70 nouveaux emoji arrivent bientôt sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, dont de nouveaux personnages aux cheveux roux, gris et bouclés, un nouvel emoji pour les chauves, des smileys dotés de nouvelles expressions, ainsi que d’autres emoji représentant des animaux, des activités sportives et des aliments. Les nouveaux emoji sont disponibles aujourd’hui dans la bêta pour développeurs et la bêta publique d’iOS 12.1, et seront proposés dans de prochaines mises à jour d’iOS, de macOS et de watchOS. »

« Les emoji sont utilisés pour communiquer partout dans le monde. iOS 12.1 ajoute encore plus de personnages au clavier pour mieux représenter les utilisateurs du monde entier, et propose notamment de nouveaux emoji gâteau de lune, enveloppe cadeau rouge et porte-bonheur œil bleu. »

Si iOS 12 apporte ces nouveaux emojis, d’autres nouveautés sont attendues comme les appels FaceTime en groupe (jusqu’à 32 personnes), l’activation de l’eSIM sur les nouveaux iPhone XS/Max et XR.

Dans tous les cas, l’arrivée prochaine de ces nouveaux emojis est une excellente nouvelle pour tout le monde. Chacun y trouvera son compte pour donner un côté plus amusant à leur message.

Pour finir, Apple confirme être en collaboration avec « le consortium Unicode pour ajouter davantage d’emoji sur le thème du handicap au clavier pour le standard Unicode 12.0 prévu en 2019.»