iOS 12 : Greg Joswiak parle de la nouvelle fonction Temps d’écran

Dans une récente interview, Greg Joswiak, directeur du marketing d’Apple, a parlé de la fonction Temps d’écran (Screen Time) introduite avec iOS 12 et de la façon dont elle aidera les utilisateurs.

Joswiak explique que l’objectif de « Temps d’écran » est d’offrir aux utilisateurs un accès à davantage de données sur leur smartphone, afin de les aider à modifier leur comportement. Cette fonctionnalité a été conçue pour offrir aux utilisateurs des données réelles sur l’utilisation de leur iPhone, de manière à mettre en avant le temps que nous passons chaque jour sur iOS.

Dans le passé, explique Joswiak, « les utilisateurs ne pouvaient que vaguement avoir une idée du temps passé sur leurs appareils et de celui consacré à des applications spécifiques. Screen Time offre désormais des données complètes et précises sur ces comportements. »

Il ajoute également : « Même la nouvelle fonctionnalité Ne pas déranger et son mode veille sont conçus pour protéger les utilisateurs des messages et des alertes qu’ils peuvent recevoir pendant la nuit, afin de ne pas être tenté de consulter le texte et de répondre. Cela vous aidera à mieux dormir la nuit. »

Joswiak admet qu’il existe un problème dans la société actuelle, à savoir l’utilisation excessive de la technologie et des smartphones. Apple s’intéresse particulièrement à la santé de ses utilisateurs. C’est pourquoi, elle a activé des fonctionnalités telles que Temps d’écran, conçues pour sensibiliser les utilisateurs à l’utilisation excessive de leurs appareils : « Je pense qu’Apple fait beaucoup pour ces choses. Ce sont des problèmes difficiles et je pense que le monde s’attend à ce qu’Apple apporte des solutions aux problèmes difficiles. Nous avons des équipes de conception incroyables qui réfléchissent continuellement à ces questions. Nous travaillons sur ces fonctions depuis plus d’un an. Nous avons donc introduit sur le marché un ensemble complet de fonctionnalités pouvant aider de nombreuses personnes. C’est le genre de nouvelles qui aura un impact immédiat sur les gens. »

De manière plus générale, Joswiak ajoute que l’un des avantages d’Apple par rapport à ses concurrents est que les utilisateurs mettent à jour iOS plus rapidement que les autres plates-formes. La direction d’Apple a déclaré que la société espérait arriver à un taux d’adoption de 12% d’utilisateurs sur iOS 12 d’ici quelques mois : « Le taux de mise à jour est énorme avec l’iPhone. Ce qui nous distingue de la concurrence, c’est que, connaissant les autres plateformes, nombre de ces appareils ne recevront jamais de mises à jour. »