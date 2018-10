Les guides « Everyone Can Create » sont disponibles sur Apple Books

Apple a annoncé que le programme de formation « Everyone Can Create » est désormais disponible en anglais sur Apple Books pour Mac, iPhone et iPad. D’ici la fin de l’année, le programme sera disponible dans d’autres langues.

« Everyone Can Create » (Tout le monde peut créer) est un projet Apple mise en place pour permettre aux enseignants d’intégrer facilement et de manière créative des programmes portant sur certains sujets dans leurs cours. Nous parlons de musique, mais aussi de photographie, de langage, de mathématiques, de science, d’histoire, d’études sociales et de programmation. Ces programmes créés par Apple aident également les étudiants à développer des idées à travers des dessins, de la musique, des vidéos et des photos sur iPad.

Le directeur du marketing d’Apple, Phil Schiller, a présenté cette innovation : « Nous pensons que la technologie Apple peut aider à libérer le génie créatif de chaque enfant. En collaboration étroite avec les enseignants, nous avons créé le programme de formation « Everyone Can Create » pour aider à introduire l’expression créative et les arts dans la salle de classe, ainsi que pour aider les étudiants à rester engagés dans la créativité et à mieux réussir. »

Apple affirme que depuis la publication d’un aperçu de « Everyone Can Create » en mars, plus de 350 écoles dans le monde ont adopté ce programme. Par ailleurs, les Apple Stores utilisent également « Everyone Can Create » dans leurs sessions organisées dans le monde entier.

À l’heure actuelle, quatre livres peuvent être télécharger gratuitement dans Books, consacrés au dessin, à la musique, aux vidéos et aux photos. Un guide de l’enseignant aide à concrétiser ces projets, avec 300 idées de cours sur les médias, les projets et les sujets.