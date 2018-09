Angleterre : la MHRAA autorisera la fonction ECG de l’Apple Watch Series 4 à certaines conditions

La fonction ECG de l’Apple Watch Series 4 présentée lors de la dernière keynote risque de se faire attendre encore longtemps sur le marché britannique.

La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) demande en effet à Apple de lui fournir tous les éléments nécessaires, comme une étude avec des essais cliniques, avant de lui donner la moindre autorisation. Si l’ECG s’est montrée fiable à 98% aux États-Unis dans la détection d’anomalies cardiaques, la MHRA exige que de nouvelles études soient effectuées afin de constater si oui ou non, cette fonction est en corrélation avec le système d’assurance britannique. De plus, elle aurait aimé qu’elles lui soient envoyées 2 mois avant son lancement.

En l’état, il est donc impossible de savoir quand Apple recevra l’autorisation nécessaire au déploiement de l’ECG en Angleterre. Il convient de rappeler que le délai de 2 mois peut être encore allongé en fonction du délai de réponse d’Apple.

Espérons que la firme californienne ne rencontrera pas la même problème en France où l’Agence de santé est censée donner son feu vert dans les semaines à venir. Apple a prévu de lancer l’ECG avant la fin de l’année via une mise à jour logicielle.