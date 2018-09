Apple Watch Series 4 : son succès aurait eu raison de la production

Il suffit en effet de regarder les délais de livraison sur le site d’Apple pour se rendre compte que l’Apple Watch Series 4 est le bestseller du moment.

Apple aurait tellement écoulé ses premiers stocks qu’elle ne peut garantir une livraison qu’enter le 25 octobre et le 2 novembre. Et c’est valable pour chaque modèle, et toutes les déclinaisons sont concernées par ce délai de plus d’un mois.

D’après DigiTimes, le succès serait tel que des observateurs estiment à environ 4,2 millions d’unités déjà vendues au cours du deuxième trimestre 2018. D’ajouter que les livraisons mondiales de devraient atteindre 18 à 19,5 millions d’unités d’ici fin 2018. À ce jour, la part de marché de l’Apple Watch s’élèverait à 35% des livraisons mondiales de smartwatch. À ce rythme, sa part pourrait atteindre 41% du marché durant le second trimestre, selon Counterpoint.

Actuellement, Quanta est le première fournisseur d’Apple Watch mais sa capacité de production dans son usine de Changshu serait déjà au maximum. De fait, Apple aurait fait appel à Compal Electronics pour en produire une partie dès le 4 novembre.