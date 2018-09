Apple supprime les sites de conspiration des suggestions de Siri

Un nouveau rapport publié par BuzzFeed met en évidence la façon dont les nouvelles fonctionnalités « Sites suggérés par Siri » présent dans Safari suppriment de fausses informations, des articles de conspiration et les vidéos choquantes.

Avec ce choix, Apple veut empêcher le nouveau Safari, à la fois sur iOS et MacOS, de proposer des sites et des contenus de faible qualité. Avec la fonctionnalité, le système analyse le contenu d’un site Web, tel que YouTube et Wikipedia, en fonction des termes saisis dans la barre de recherche.

Par exemple, si avant vous avez essayé de rechercher « Pizzagate » dans Safari, le site Web proposé par Siri était une vidéo YouTube du conspirationniste David Seaman. Pourtant, jusqu’à récemment, Siri a également suggéré le contenu de la recherche comme « assassiner Hillary Clinton » ou « l’Holocauste n’a pas eu lieu », montrant des articles qui a donné du crédit à ces fausses informations. Cependant, Siri ne propose plus de sites qui rapportent ces informations comme étant vraies.

Apple affirme que les sites suggérés par Siri proviennent du Web, mais le système applique maintenant certains filtres pour supprimer les suggestions inappropriées : « Les sites proposés par Siri proviennent de contenu sur le Web et fournit des services de soutien pour éviter des sites inappropriés. Nous supprimons également toutes les suggestions inappropriées chaque fois que nous les identifiions, comme nous l’avons fait avec ces listes. Nous continuerons à travailler pour fournir des résultats de haute qualité et c’est pourquoi les utilisateurs peuvent envoyer des résultats par courrier électronique qu’ils jugent inappropriés à applebot@apple.com. »