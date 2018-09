Acquisition de Shazam : Apple fête le feu vert de l’UE en supprimant les pubs !

Aujourd’hui, Apple a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Shazam, la célèbre plate-forme de reconnaissance musicale, qui possède l’une des applications musicales les plus célèbres et les plus appréciées, utilisée par des centaines de millions de personnes dans le monde.

En début du mois, Apple a obtenu l’approbation de l’UE pour l’acquisition de Shazam, annoncée il y a près d’un an, et elle a finalement pu officialiser l’accord.

« Apple et Shazam ont une longue histoire ensemble. Shazam figurait parmi les premières applications disponibles au moment du lancement de notre App Store et s’est imposée comme l’une des applications préférées des fans de musique du monde entier », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music chez Apple. « Nous partageons la même passion pour le monde de la musique et l’innovation, alors nous sommes impatients que nos équipes travaillent ensemble pour offrir encore plus de moyens de découvrir et d’écouter de la musique. »

Shazam, comme vous le savez, est un service qui vous permet d’identifier une chanson simplement en lui faisant écouter un court extrait. Et la bonne nouvelle du jour concerne les publicités. Pour fêter cette acquisition, Apple prévoit de supprimer très prochainement de les supprimer afin d’offrir une meilleure expérience à tous les utilisateurs et de profiter du meilleur de l’application sans interruption.

L’application Shazam a été téléchargée plus d’un milliard de fois dans le monde entier et permet d’identifier des chansons plus de 20 millions de fois par jour. Grâce à des technologies de pointe dans le domaine de l’identification musicale, Shazam aide les utilisateurs à découvrir et partager des contenus vidéo, audio ou imprimés sur une variété d’appareils et de médias avec d’autres personnes.

La finalisation de l’acquisition, ainsi que ces nouvelles sur l’application, pourraient être très intéressantes pour l’utilisateur final qui pourra enfin profiter de l’application sans publicité et également compter sur un soutien accru d’Apple.