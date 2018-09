Démontage : l’Apple Watch Series 4 est passée entre les mains d’iFixit

Après le démontage des iPhone XS et XS Max, iFixit s’est attaqué à l’Apple Watch Series 4 laquelle est arrivée aussi le 21 septembre dernier sur le marché.

iFixit indique que l’intérieur de l’Apple Watch Series 4 révèle un grand pas en avant en termes de design, notamment au niveau des composants parfaitement ordonnés. L’intérieur de la précédente Apple Watch était mal ordonnée, sans fil logique, mais les choses changent radicalement avec la Series 4. Le démontage a en effet révélé un positionnement quasi parfait des différents composants, ainsi qu’un système d’antenne simplifié et un affichage plus fin. De plus, la nouvelle couronne numérique intègre le système ECG à l’intérieur.

iFixit compare l’Apple Watch Series 4 à un iPhone 5 en une phrase : « un appareil qui connaît ses priorités et qui veut paraître élégant à l’intérieur comme à l’extérieur. »

La batterie a une capacité de 1,113Wh, avec 4% de capacité supplémentaire que le modèle précédent. Parmi les autres innovations notables, il y a le Taptic Engine (plus étroit et plus long) qui fournit une rétroaction tactile et le capteur barométrique caché à l’intérieur de la grille du haut-parleur.

Il y a de bonnes nouvelles aussi pour le degré de réparabilité, car le principal obstacle est le démontage de l’écran. Une fois cela fait, le remplacement de la batterie est très simple. Le score de réparabilité est de 6 sur 10, soit autant que l’Apple Watch Series 3.