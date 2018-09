iPhone XS et XS Max, voici les premiers benchmarks

Si vous faites partie des amateurs de benchmark, voici les premiers résultats obtenus par le site Tom’s Guide avec les iPhone XS et XS Max, puis comparés avec d’autres smartphones.

L’année dernière déjà, la puce A11 Bionic de l’iPhone X, avait pu obten des résultats vraiment incroyables et bien au-dessus de la concurrence. Cette année, Apple a été plus loin en introduisant sur le marché le premier processeur mobile gravé en 7 nm, une augmentation de la performance non monstrueuse (15% comme indiqué par Cupertino), mais qui selon Apple est également en mesure d’assurer une haute efficacité énergétique égal à 50% par rapport au modèle précédent.

Comment se comporte la nouvelle puce A12 Bionic ? Tom’s Guide a soigneusement testé cette nouvelle puce et le premier résultat obtenu avec Geekbench 4 ne laisse aucun doute. Apple a certes fait un excellent travail en obtenant un score de 11420 points en multi-core pour iPhone XS qui passe à 11515 points avec l’iPhone XS Max.

Les gars de Tom’s Guide sont également réussi à convertir un film 4K en environ deux minutes à la résolution 1080p, la plus courante, en utilisant l’application Adobe Premiere Clip. L’iPhone XS et XS Max effectuent la tâche en seulement 39 secondes, suivis par l’iPhone X avec 43 secondes, tandis que les autres smartphones ont terminé le processus à plus de deux minutes.

iPhone XS Max : 39 secondes

iPhone XS 39 : secondes

iPhone X : 43 secondes

Galaxy S9+ : 2:32

LG G7 ThinQ : 3:16

OnePlus 6 : 3:45

Galaxy Note 9 : App non pris en charge

Le test 3DMark Slingshot Extreme qui mesure les performances graphiques, revient au OnePlus 6, le leader incontesté du marché en termes de performances graphiques :

OnePlus 6 : 5,124

Galaxy Note 9 : 4,639

Galaxy S9 + : 4,634

iPhone XS Max : 4,339

iPhone XS : 4,244

LG G7 ThinQ : 4,201

Cependant, Apple a montré qu’elle avait donné naissance à une puce vraiment remarquable en termes de performance. Il reste encore des choses à faire pour l’aspect graphique, mais nous sommes sûrs que les ingénieurs d’Apple corrigeront la situation en libérant toute la puissance du nouveau GPU introduit avec la puce A12 Bionic.