Apple Watch Series 4 : l’animation de Siri s’adapte au son de la voix

La forme d’onde qui caractérise l’interface Siri se comporte différemment sur l’Apple Watch Series 4 et s’adapte maintenant au son de la voix.

L’animation de forme d’onde de Siri se comporte en effet différemment de celle sur l’ancienne Apple Watch, y compris le modèle Series 3. La forme d’ondes est maintenant en phase avec la changements de volume, tout comme Siri sur l’iPhone. L’animation sur les modèles précédents était plus rude, maintenant elle est beaucoup plus attentive aux détails.

En fait, si nous regardons comment l’animation Siri fonctionne sur Apple Watch Series 3 ou antérieure, nous remarquons que les ondes colorées se déplacent librement et continuellement dès que Siri est actif. L’animation est entièrement pré-enregistrée et n’est pas synchronisée avec la voix de l’utilisateur. En pratique, c’est comme si l’Apple Watch reproduisait une animation simple et non réactive. Tout cela se traduit par une expérience utilisateur moins exigeante et prudente, car il n’est pas possible de recevoir des commentaires en temps réel. En fait, la version originale de watchOS fonctionnait correctement, mais les détails ont été éliminés lorsque Siri a été mis à jour au fil du temps.

En revanche, Siri sur iPhone, iPad, Apple TV et macOS effectue l’animation de manière correcte. La forme d’onde reflète l’entrée vocale réelle : les ondes rebondissent lorsque vous parlez et s’arrêtent lorsque l’utilisateur prend sa respiration ou arrête de parler. L’Apple Watch Series 4 avec watchOS 5 apporte enfin ce même mécanisme au poignet.

On espère qu’Apple apportera cette amélioration même sur les anciens modèles, car il ne devrait y avoir aucune raison technique pour l’empêcher.