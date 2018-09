🔥La Poste Mobile : Forfait de 60 Go à 9,50 € sans condition de durée

La Poste Mobile lance une offre très intéressante à 9,50 €/mois au lieu de 18,99 € laquelle dispose de 60 Go d’Internet + Music Universal en illimité.

Les appels et les SMS/MMS en illimités sont également de la partie, en plus des 10 Go – appels/SMS/MMS illimités depuis l’Europe et les DOM/COM. Pour profiter de ce prix, sans condition de durée, il vous faudra saisir le code REMISE60SEPT lors de la validation de votre commande.

Il s’agit d’une vente flash, donc n’attendez pas trop si vos voulez bénéficier de cette offre. Notez que La Poste Mobile repose sur l’infrastructure de SFR.

