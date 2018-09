Chris Evans jouera dans la mini-série « Defending Jacob » d’Apple

Variety rapporte que Chris Evans (Captain America) sera l’un des protagoniste de la mini-série « Defending Jacob », commandée par Apple.

La série est basée sur le roman à succès 2012 du même nom écrit par William Landay. « Il raconte l’histoire d’un père dont le fils de 14 ans est accusé de meurtre. La série a été créée, écrite et exécutée par Mark Bomback, qui servira également de showrunner. Il sera produit par Paramount Television et Anonymous Content, avec Rosalie Swedlin et Adam Shulman exécutifs pour Anonymous Content. Morten Tyldum, nominé aux Oscars, produira et dirigera la série. », confirme Variety.

L’acteur est connu pour avoir interprété Captain America dans l’univers cinématographique de Marvel, et plus récemment pour avoir joué le rôle du héros patriotique dans Avengers: Infinity War. Evans est également joué dans Snowpiercer, Les quatre fantastiques, Lobby Hero et bientôt à l’affiche de The Devil All the Time.