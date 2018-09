iPhone XS/Max : les foules sont déjà devant les Apple Store

Comme à chaque lancement de nouveaux iPhone, les Apple Store à travers le monde sont pris d’assaut. C’est à qui arrivera à entrer en premier dans la boutique, et qui en sortira avec le nouvel iPhone.

Devant l’Apple Store d’Orchard Road, à Singapour, on voit que la foule commence sérieusement à prendre de l’ampleur, et ce n’est que le début :

A video of what you might expect if you decide to head down to Orchard… pic.twitter.com/AOUm8wLh7H

Pour éviter des heures d’attente, le mieux reste de le commander en ligne et de patienter gentiment que le transporteur vous livre. Bien que l’impatience soit un vilain défaut, ce dicton est vite oublié quand il s’agit d’un nouveau produit Apple.

We’re third in line at the Sydney Apple store. Only hours away from getting our hands on the new iPhones. #iphonelaunch 🎉 pic.twitter.com/MOcRobzR7I

— Mous (@MousCase) 20 septembre 2018