Tenorshare iCareFone rend la sauvegarde iOS 12 plus facile que jamais

Votre iPhone/iPad a besoin d’espace, d’être réparé, ou encore de meilleures performances ? Voici iCareFone de TenorShare, un logiciel compatible Mac/PC grâce auquel vous allez gagner de l’espace de stockage, corriger certains problèmes logiciels, ainsi que sauvegarder et transférer vos fichiers.

iCareFone, un vrai gestionnaire pour iPhone et iPad

Disponible en français, iCareFone permet en effet de transférer très simplement les fichiers stockés sur votre iPhone, iPad, iPod vers voter ordinateur en très peu temps. Bien sûr, il vous est également permis de transférer ces mêmes fichiers depuis l’ordinateur vers l’appareil iOS.

Si vous souhaitez sauvegarder vos photos, vidéos, albums, musiques, contacts, applications, signets ou autres, il suffit de sélectionner chacun de ces fichiers. En plus de la sauvegarde, il est également possible de restaurer ces éléments présents sur votre ordinateur.

Précisons que dans le cas des contacts et des signets, iCareFone vous demandera de désactiver la fonction iCloud, juste le temps d’accéder à ces données.

Libérer de l’espace

Dans le cas où votre appareil iOS commence à montrer des signes de faiblesse, iCarefone saura comment arranger cette situation en quelques clics. Tout ce qui est fichiers inutiles, caches, cookies, fichiers temporaires, il sera en mesure de les effacer. et votre iPhone/iPad ne s’en portera que mieux. Dans la partie photos, vous pourrez même compresser vos clichés et supprimer automatiquement les doublons pour gagner encore plus de place de stockage.

Réparez votre iPhone/iPad

Si votre iPhone, iPad, iPod touch présente des problèmes, comme des redémarrages en boucles, des erreurs iTunes, un blocage sur le logo iTunes, un écran noir ou autres, iCareFone permet de corriger tout cela en un seul clic.

iCareFone & iOS 12

Pour finir, il est important de souligner que iCareFone est parfaitement compatible avec iOS 12. Concrètement, iCareFone permet de rendre la sauvegarde iOS 12 plus simple que jamais, bien plus qu’avec iTunes. Son utilisation ne demande aucune connaissance informatique, vous n’aurez aucun mal à vous faire la main dessus.

La bonne nouvelle est que iCareFone est actuellement en promotion au prix de à 39,99 € au lieu de 79,98 €. Si vous voulez d’abord le tester avant de passer à l’achat, sachez qu’une version d’essai est disponible :

› Télécharger et tester iCareFone (Mac/PC)