iPad Pro 2018 : un port USB-C et support des écrans externes 4K ?

Suite aux traces d’un iPad avec Face ID et des Memojis synchronisés via iCloud dans la première version bêta d’iOS 12.1, le développeur Steve Troughton-Smith a découvert un autre indice sur les nouveaux iPad Pro à venir cette année. Smith a découvert que le simulateur Xcode pour iOS 12.1 proposait la prise en charge des écrans externes 4K.

Smith explique que le simulateur Xcode prend maintenant en charge une nouvelle option de résolution de 3 840 × 2160. Cette nouvelle option 4K réunit les options existantes de 640 × 480, 1024 × 768, 720p et 1008p.

Actuellement, la sortie d’un périphérique iOS vers un écran externe 4K n’est pas possible. Apple vend un adaptateur AV numérique Lightning, qui se connecte via Lightning aux appareils iPhone, iPad et iPod existants. Cependant, cet adaptateur ne propose que des résolutions allant jusqu’à 1080p.

Cette découverte renforce donc l’idée d’un iPad Pro équipé d’un port USB-C, en lieu et place du Lightning, ce dont avait récemment parlé l’analyste Ming-Chi Kuo au sujet des iPad Pro 2018.

Apple est susceptible de présenter ses nouveaux iPad Pro dans un évènement spécial en octobre. Nous aurons l’occasion d’y revenir prochainement si la rumeur se confirme.