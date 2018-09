L’Apple Watch Series 4 fait des ravages chez les premiers testeurs

L’Apple Watch Series 4, présentée par Apple lors de sa keynote du 12 septembre, peut déjà être considérée comme une victoire pour Apple, si l’on se base sur les louanges faites à son égard par les journalistes.

La plupart des premiers avis sur l’Apple Watch Series 4 ne sont que des résultats positifs. Les évaluations interviennent moins de 24 heures après la publication des premiers avis sur les iPhone XS/XS Max.

En dehors de Peter Wells du Sydney Morning Herald qui cite la fable du lièvre et de la tortue dans sa critique, notant qu’Apple était en retard sur le segment de la smartwatch, tous les autres journalistes s’accordent à dire que l’entreprise a désormais pris des « kilomètres d’avance ».

Si en l’espace de 11 ans, l’iPhone a réussi à changer le visage de la téléphonie mobile, grâce à des modifications et nouveautés au fil des années, Apple a également commencé à donner un tout autre sens au segment de la smartwatch.

Au New York Times, le journaliste Brian X. Chen a déclaré : « La nouvelle montre Apple Watch est peut-être l’un des développements les plus importants des gadgets portables depuis des années. » Il loue en particulier la décision d’Apple d’ajouter un moniteur ECG à son appareil.

Pourtant, il ne pense pas qu’elle est faite pour tout le monde, expliquant : « Bien que l’Apple Watch Series 4 dispose d’une technologie solide et fait un pas de plus vers la maturité des ordinateurs portables, je ne le recommanderais pas aux personnes qui envisagent une montre intelligente. la première fois. » Il suggère que les nouveaux utilisateurs se penchent sur la moins chère des Apple Watch Series 3.

Rene Richie d’iMore n’hésite pas à dire : « L’Apple Watch est le produit le plus important qu’Apple ait jamais fabriqué et la série 4 est la plus importante montre Apple à ce jour. » La raison ? « Parce que l’Apple Watch sauve des vies. Et elle le fait encore et encore. »

 

Charlie Warzel de Buzzfeed, qui admet qu’il n’est pas un « adepte de la montre Apple », n’a pas été impressionné par le nouvel appareil portable. Le qualifiant de « luxe total », il réitère son avis de trois ans selon lequel l’Apple Watch n’est guère plus qu’une mesure provisoire jusqu’à l’arrivée des futurs produits et technologies.

« Je ne peux pas sembler ébranler la notion que la montre nous prépare à un nouveau type de comportement informatique ambiant, où tout notre matériel est à peine perceptible, mais se connecte à nous – grâce à des écouteurs sans fil et des petits capteurs et gyroscopes disséminés dans les chapeaux, aux lunettes, dans nos vêtements. »

Dans sa revue vidéo, The Verge indique que l’Apple Watch Series 4 est à la hauteur de la mode :

 

David Phelan, de The Independent, déclare : « Pour commencer, c’est la plus belle montre Apple. Cela me coupe le souffle chaque fois que je lève le poignet et l’écran disparaît rapidement en pleine gloire colorée. Si cela semble exagéré, attendez d’en voir une en vraie. »

Chez Phelan, le journaliste parle d’un design « tout simplement magnifique et son écran lumineux et vif avec ses bords étroits et des courbes sensationnelles. » Il met également en évidence des performance perceptibles à tous les niveaux » et la partie santé avec la surveillance de la condition physique.

Enfin, Stephen Pulvirent, de Hodinkee, passe ses journées à examiner des montres mécaniques beaucoup plus chères. Sa conclusion en dit long sur l’influence d’Apple sur l’industrie horlogère dans son ensemble.

Il explique que l’Apple Watch Series 4 est « une expression mature de ce que peut être la montre Apple, franchissant les prochaines étapes sur la voie établie par Apple au cours des quatre dernières années et nous montrant un aperçu de l’avenir. Donc, que vous soyez encore en train de vous promener avec un poignet nu, de regarder l’heure en tirant votre téléphone comme s’il s’agissait d’une montre de poche new-age ou d’un collectionneur de montres qui n’imagine pas abandonner ses merveilles mécaniques, je pense qu’il est grand temps de donner une chance à Apple Watch. »

D’autres avis sont disponibles chez TechCrunch, Techradar, ou encore USA Today, qui eux aussi sont très positifs avec l’Apple Watch Series 4.

Pour rappel, l’Apple Watch Series 4 sera officiellement lancé ce vendredi 21 septembre. Vous pouvez la pré-commander dès à présent à cette adresse.

Avez-vous l’intention d’acheter une nouvelle Apple Watch cette année ? Dîtes-nous tout dans les commentaires.