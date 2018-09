Les médecins ne s’accordent pas sur le fait que l’Apple Watch Series 4 est bonne pour la santé

La nouvelle Apple Watch Series 4, en précommande depuis vendredi dernier, a provoqué un débat animé sur les avantages médicaux réels du gadget à 429 euros.

Alors que de nombreux professionnels de santé semblent penser que cette évolution de l’Apple Watch est révolutionnaire, beaucoup d’autres ont utilisé divers médias sociaux et plateformes de médias traditionnels au cours des sept derniers jours pour exprimer leurs préoccupations.

Sans trop entrer dans les détails techniques, John Mandrola, électrophysiologiste cardiaque chez Baptist Health Louisville, a peut-être parfaitement résumé le problème avec la toute nouvelle montre Apple.

Bien que la précision prouvée de la fonction d’électrocardiogramme de l’appareil soit impressionnante, à environ 90%, cela signifie qu’en réalité près de 100 000 personnes d’un groupe prédéfini sur un million d’utilisateurs recevront un diagnostic de fibrillation auriculaire (FA).

Nous savons déjà qu’Apple prévoit de vendre bien plus d’un million d’unités, de sorte que le nombre de personnes susceptibles de chercher une aide médicale pour des problèmes inexistants augmentera de manière exponentielle. Il n’y a évidemment rien de mal à s’assurer systématiquement que l’ancien téléscripteur fonctionne correctement et sans anicroche, mais, selon Mandrola, « beaucoup » de médecins seront enclins à commander des tests pour les patients « faussement diagnostiqués » par leur nouvelle montre Apple.

Ainsi, en plus de « l’anxiété et des coûts inutiles », les gens pourraient aussi « souffrir de tests et de procédures inutiles ». Tout cela parce qu’une montre commerciale n’est probablement pas le bon outil pour identifier correctement les rythmes cardiaques irréguliers.

Ce n’est plus un secret, Apple a lutté jusqu’à la toute dernière minute pour obtenir l’approbation obligatoire de la FDA nécessaire pour inclure un moniteur ECG sur l’Apple Watch Series 4, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’application ECG n’arrivera officiellement que plus tard cette année.

