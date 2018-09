HomePod présent chez seulement 2% des clients Apple

Étant donné que le HomePod n’a pas été expédié avant début février, l’absence de mises à niveau matérielles à l’événement du 12 septembre de la semaine dernière n’a certainement pas été une surprise. Au lieu de cela, Apple espère que ses améliorations logicielles suffiront à stimuler les ventes. Après tout, comme le révèle un nouveau rapport du CIRP, le HomePod n’est pas performant.

À la fin du mois de juin, le haut-parleur intelligent d’Apple avait une part de marché totale de seulement 6% aux États-Unis. Ce chiffre relativement bas est dû à deux facteurs principaux : la date de lancement tardive et le prix élevé. Maintenant, sur le marché des smartphones et des ordinateurs portables, les prix élevés d’Apple par rapport à la concurrence ne l’ont pas vraiment affecté. Mais en ce qui concerne le marché des haut-parleurs intelligents, les consommateurs privilégient incontestablement les alternatives moins chères de Google et d’Amazon. Selon les dernières données, l’Echo Dot représente plus de la moitié des ventes d’Amazon Echo, tandis que le Google Home Mini représente une base d’installation de 40%.

Comme beaucoup d’entre vous le savent peut-être, l’objectif final d’Apple n’est pas la part de marché. En réalité, la firme de Cupertino s’intéresse aux profits et à l’extension de son écosystème en attirant les clients Apple existants. Malheureusement, cela ne semble pas être non plus payant, car bien que les ventes de HomePod représentent 6% du marché, seulement 2% des clients d’Apple ont effectivement acheté cette enceinte en raison de la concurrence acharnée de sociétés concurrentes.

Dans l’ensemble, il semble que l’entrée tardive d’Apple sur le marché des haut-parleurs intelligents l’ait affectée. Toutefois, compte tenu de l’importance de la concurrence avec ses concurrents, la réticence d’Apple à baisser ses prix pourrait constituer un problème majeur à long terme, car Google et Amazon continuent à prendre les devants.