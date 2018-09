Le haut-parleur intelligent Google Home Hub avec écran 7 pouces arrive le mois prochain

Le 9 octobre est le jour où Google organise son événement matériel annuel. Les prochains Pixel 3 et Pixel 3 XL seront sans aucun doute ceux qui occuperont le devant de la scène. Mais la société dispose de quelques autres produits, dont un nouveau haut-parleur intelligent doté d’un écran.

Conçu pour être vendu sous la marque Google Home Hub, le dernier haut-parleur intelligent du géant de Web va jouer un rôle de concurrent direct avec l’Echo Show d’Amazon et le Smart Display de Lenovo. Cela est dû à l’intégration d’un grand écran tactile de 7 pouces. À l’instar des autres écrans intelligents, le hub principal se concentrera sur l’intégration de Google Assistant. Cela signifie qu’une variété de tâches peut être effectuée via l’interface tactile ou via des commandes vocales. De plus, lorsque l’utilisateur n’interagit pas avec l’assistant, le panneau d’affichage affichera par défaut des informations de base telles que la météo, les données de trafic ou même une liste de tâches.

Outre ces fonctionnalités, Google a également intégré un certain nombre d’autres fonctionnalités, telles que la possibilité de coupler le périphérique avec des caméras de sécurité, des éclairages, des téléviseurs, etc. De plus, le Smart Display fonctionnera avec Google Photos, permettant aux utilisateurs d’afficher leurs photos à l’écran sous forme de diaporama.

De plus, le Home Hub comprend également un haut-parleur assez large à l’arrière, qui offrira vraisemblablement une expérience sensiblement améliorée sur les systèmes actuels de Google Home et Mini.

Actuellement, il est difficile de savoir comment Google va se positionner en termes de prix mais, une fois qu’il sera disponible, les utilisateurs devraient pouvoir acheter le périphérique en gris anthracite ou en blanc craie comme représenté sur les images.