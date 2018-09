Premiers plans avec l’iPhone XS du photographe Austin Mann

L’un des aspects les plus intéressants des nouveaux iPhone XS et XS Max est sans aucun doute la partie photo, en grande partie mis au point par Apple dans les logiciels et capables de réaliser des clichés de grande qualité.

Pendant l’événement, Apple a consacré du temps à cet aspect en montrant des images d’une rare beauté et qualité. Certes, la grande attente concerne le véritable test, à savoir celui sur le terrain. Pour mettre sous pression l’iPhone XS et sa caméra, Apple a confié cette tâche au célèbre photographe Austin Mann, afin de faire ressortir le meilleur de l’iPhone.

Le photographe, amoureux des lieux exotiques, a ainsi mis à contribution tout son savoir-faire pour permettre à l’iPhone XS de donner le meilleur de lui-même dans des situations réelles. Voici quelques photos partagées par Mann, qui s’est rendu à Zanzibar pour des tests sur le terrain.

Le photographe a évidemment essayé d’exploiter tout le potentiel des nouveaux appareils Apple qui incluent plusieurs fonctionnalités comme le nouveau processeur d’image, des unités de neurones, mais aussi beaucoup d’autres nouveautés comme le HDR intelligent qui vous permet de capturer les détails des lumières et des ombres des images. Le processeur de signal d’image offre également un effet bokeh plus sophistiqué avec des résultats très proches de ceux obtenus avec les reflex numériques haut de gamme.

Si vous voulez voir toutes les photos prises par Mann, visitez cette page.