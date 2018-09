Faut-il installer un antivirus sur un iPhone ?

Protéger son ordinateur semble une évidence pour la plupart des utilisateurs, mais installer un antivirus sur leur iPhone n’en est pas une. Pourquoi donc ? Il est vrai qu’Apple a toujours vendu ses produits comme des monstres de sécurité, mais ce qui était vrai il y a 10 ans ne l’est plus forcément.

Combattons les idées reçues et découvrez pourquoi installer un antivirus sur un iPhone peut s’avérer important.

Apple et la sécurité, un mythe qui perdure

La firme à la pomme a forgé sa réputation sur deux éléments : le design et la sécurité. C’est ainsi que dans l’inconscient collectif, Apple fabrique des appareils impénétrables et hors d’atteintes des hackers. Autant le dire dès à présent, c’est faux.

Il est vrai qu’au départ, avoir un Mac au lieu d’un PC ou un iPhone au lieu d’un Nokia ou d’un Samsung, c’était la garantie de ne pas avoir de logiciels intrusifs ou de publicités indésirables sur sa machine. Et si ce sont toujours des appareils fiables, il ne faut pas oublier que le piratage informatique est en constante évolution.

Aujourd’hui, les appareils Apple comme les iPhone sont exposés aux mêmes risques de piratage que les smartphones qui fonctionnent sous Android. Le système d’exploitation d’Apple (iOS) est certes moins malléable qu’Android, mais cela ne veut pas dire que vous êtes protégé à 100%.

D’ailleurs, les chiffres mis en avant par Apple sont parfois trompeurs. Sachant qu’ils ne représentent que 15 à 20% du parc d’utilisateurs de smartphone, il est normal qu’en proportion, les possesseurs d’iPhone soient moins attaqués que les utilisateurs d’Android ! Pourtant, les attaques se multiplient de plus en plus et installer un antivirus devient un geste de sécurité essentiel.

Mises à jour sur iPhone et antivirus solide

Le principal risque sur iPhone provient des applications téléchargées, via l’App Store ou via des liens externes (ce que nous vous déconseillons fortement) et cela quel que soit le forfait mobile que vous utilisez.

Par le biais de ces fausses appli’, les pirates accèdent à vos données personnelles et le risque de se faire dérober des informations sensibles est encore plus élevé que sur PC. Sans forcément le réaliser en l’utilisant, on se rend compte que notre iPhone contient une grande partie de nos informations privées. Du pain bénit pour les hackers qui en crackant votre simple téléphone auront accès à une quantité énorme de données.

Mais être vigilant et ne télécharger que des applications qui paraissent 100% sûres ne suffit plus de nos jours. Les pirates informatiques ne cessent de s’améliorer et développent chaque jour de nouvelles méthodes d’intrusion. De ce fait, vous devez de votre côté mettre à jour votre iPhone et vos applications dès qu’une nouvelle version est disponible. Ces évolutions permettent de combler les failles qu’ont détectées les hackers ! Hélas, tout va très vite et il est courant qu’une mise à jour ne vienne qu’en réponse à une cyberattaque : dans le laps de temps qui sépare l’attaque de la mise à jour, vous êtes vulnérable.

Dans cette optique, un antivirus pour iPhone vous protègera efficacement contre les malwares en tout genre !

Antivirus et smartphone : un combo de plus en plus utile

Quel que soit le modèle d’iPhone, il est utilisé par ses possesseurs comme un mini-ordinateur, permettant de gérer ses activités quotidiennes. Via son interface mobile, on peut naviguer sur le net comme on le ferait sur une machine de salon. Et ainsi consulter des sites, ses e-mails, voire effectuer certains téléchargements. De ce fait, vous êtes exposé exactement aux mêmes risques qu’un utilisateur de PC !

Vous pourriez recevoir des mails de phishing, cliquer sur une bannière contenant un cheval de Troie, ou être infecté par un keylogger. Seul un bon antivirus sera en mesure de vous protéger efficacement. Si vous le paramétrez correctement, ce type de logiciel de protection détectera toute forme de menace et l’isolera ou la détruira.

Il faut savoir que les pirates informatiques s’intéressent de près aux utilisateurs d’iPhone qui sont considérés comme aisés, au vu des prix des appareils proposés par la firme à la pomme (jusqu’à plus de 1600 euros pour le nouvel iPhone XS Max). Ce sont donc désormais des cibles privilégiées, qui subiront des plus en plus d’attaques.

Installer un antivirus sur iPhone, qui ne vous coûtera que quelques dizaines d’euros par an, peut donc s’avérer très judicieux ! Vous n’aurez plus à craindre pour vos données privées et vous pourrez utiliser votre smartphone en toute sérénité.