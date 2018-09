iPhone indestructible ? Apple dépose un nouveau brevet

Qui ne voudrait pas un iPhone indestructible, capable de résister aux rayures ou encore aux chutes ? Un nouveau brevet Apple décrit exactement un tel prototype.

Les nouveaux iPhone XS/Max/XR, présentés la semaine dernière, sont plus résistants que les modèles précédents, du moins selon les déclarations d’Apple. Cette résistance se traduit par la certification IP68 et l’utilisation d’un verre beaucoup plus durable. Tout cela ne rend clairement pas un iPhone incassable ou résistant à toutes les conditions.

Pour y réfléchir, il existe un brevet Apple, déposé l’an dernier mais qui n’est apparu que maintenant, lequel décrit un iPhone incassable et capable de résister aux rayures et aux chocs.

En bref, le brevet parle d’un nouveau niveau ultra résistant (en carbone ou en céramique) à intégrer au smartphone afin de le renforcer et de le rendre résistant aux bosses et aux rayures, et pratiquement impossible à plier dans les conditions normales d’utilisation.

Les détails techniques manquent mais le concept est clair. Maintenant, nous attendons de savoir quand et si ces caractéristiques arriveront sur les futurs iPhone ou si ce ne sont que des hypothèses et des brevets. Apple détient aujourd’hui de nombreux brevets qui dorment toujours dans ses tiroirs en attendant que les technologies nécessaires soient prêtes. En clair, Apple protège une nouvelle fois ses idées, mais tout reste possible.