L’AirPower pourrait ne jamais sortir pour différentes raisons

Attendu depuis sa présentation l’an dernier, l’AirPower n’aura peut-être jamais l’occasion de faire ses preuves auprès du public. Apple nous l’avait promis, mais il semblerait que tous les défis techniques n’aient pas été relevés.

John Gruber, très au fait sur les plans d’Apple, a laissé savoir que l’AirPower, la base à induction capable de charger trois appareils à la fois (iPhone + AirPods + Apple Watch), avait une conception qui ne tenait pas la route. Plusieurs sources lui ont précisément dit que « l’AirPower est vraiment et complètement foutu. Il y a quelque chose autour du design avec plusieurs bobines qui le rend trop chaud – vraiment trop chaud. »

Le problème principal viendrait du nombre important de bobines (près d’une vingtaine) logées dans un boîtier trop fin, et incapable de supporter la chaleur émise quand bien même chacune d’elles s’activeraient en fonction des besoins. De plus, Apple ne serait pas parvenue à charger trois appareils à la fois de manière efficace, on parle de niveaux de charge défectueux et de problèmes liés au transfert de données pour activer de la charge. Actuellement, la multicharge serait tout simplement impossible en l’état.

John Gruber explique que « des ingénieurs qui avaient jeté un œil au design de l’AirPower et avaient estimé que ça ne pourrait jamais marcher, sur un plan thermique, et maintenant ces mêmes personnes disent, en affichant un air suffisant : “Je vous l’avais bien dit”. »

De son côté, le blogueur Sonny Dickson, à qui l’on doit de nombreuses fuites sur Apple, partage de nouvelles infos sur l’éventuel abandon de l’AirPower. D’accord avec les propos de John Gruber, il ajoute qu’Apple se serait rendue compte, un peu tard, que le nombre de bobines présentes dans l’AirPower était trop juste impossible à gérer. Précisément, l’idée de départ d’Apple était de créer des blocs de trois bobines en vue de les assembler pour que la multicharge soit possible. Seulement, la conception de l’AirPower, trop fine, n’a pas permis à Apple d’atteindre ses objectifs de charge sans surchauffe. Même avec une puce conçue pour gérer tout le système de charge, Apple rencontre toujours les mêmes soucis avec la multicharge.

Face à ces défis techniques, la firme californienne n’a pas eu d’autres choix que de ne pas commercialiser l’AirPower dans les temps. Est-ce la fin de son histoire à peine commencée ? Non, pas forcément. Apple peut encore travailler sur un tout nouveau modèle, plus épais par exemple, ou avec d’autres solutions lui offrant satisfaction. On connait aujourd’hui le niveau d’exigence d’Apple, c’est pourquoi il aujourd’hui impossible de savoir quand sortira l’AirPower, ni même s’il verra le jour tout simplement.