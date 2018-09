Jailbreak iPhone Xs/Max/Xr : ne comptez pas dessus avant longtemps, voire jamais !

À quand un jailbreak pour iPhone Xs/Max/Xr ? Voilà une question semble faire saigner les oreilles des développeurs de jailbreak, et plus précisément Nullpixel, l’un des membres de Electra.

Sur Twitter, il explique en effet que les nouveaux iPhone équipés de l’A12 Bionic et de ARMv8.3 présentés des éléments difficilement exploitables. Il parle notamment du userland KTRR : « Il semble vraiment, vraiment bien mis en œuvre. Nous sommes foutus si c’est aussi bon qu’il semble l’être. Complètement foutus. Je vais poster des mises à jour que nous les trouvons, mais honnêtement, ça n’a pas l’air trop bon. »

2) Userland KTRR. It looks really, really well implemented. We’re fucked if it’s as good as it seems it is. Completely fucked.

I’ll post updates as we find them but honestly it doesn’t look too good.

— nullpixel (@nullriver) 12 septembre 2018