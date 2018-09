Guide : comparons la taille des iPhone Xs/Xr avec celle des autres iPhone

Pour la première fois de son histoire, Apple s’apprête à commercialiser l’iPhone le plus grand de la gamme, à savoir l’iPhone Xs Max de 6,5″. Il est accompagné de l’iPhone Xs de 5,8″ et de l’iPhone Xr de 6,1″.

À cette occasion, AppleInsider a publié un petit guide où est comparée la taille des iPhone allant du SE jusqu’au Xs Max. Pas de doute, la gamme iPhone a bien évolué sur ce point, et pas seulement, de manière à offrir un réel confort visuel aux utilisateurs, tant dans les jeux que pour regarder des vidéos ou encore pour surfer sur la toile sans avoir à plisser les yeux. Depuis, les grands écrans sont devenus la norme absolue chez les fabricants de smartphones, et un vrai critère de choix pour les clients.

De plus en plus de monde se tourne vers ce genre de dalle d’autant que de nombreuses marquent s’y sont mis, et certains sous Android sont même proposés à des tarifs abordables. Bien sûr, tous n’ont pas des performances et une qualité d’écran qui équivalent les iPhone…mais là encore la question du prix entre en jeu. Tout le monde n’est pas prêt ou ne peut tout simplement pas se permettre de débourser un billet 1000 € pour un iPhone.

Dans tous les cas, ce guide permet de voir d’un seul coup d’œil l’évolution des iPhone au fil des années. L’iPhone Xs Max est maintenant le plus grand de tous. Attendons de voir ce que nous prépare Apple pou l’année prochaine, mais on a encore du temps devant nous avant de réellement se poser la question.