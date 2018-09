Apple Watch Series 4 Nike+ : précommande le 21 septembre, sortie le 5 octobre

Bien que les précommandes des différentes Apple Watch Series 4 débuteront dès demain matin, la Nike+ n’aura pas droit à la même date de commercialisation.

L’Apple Watch series 4 Nike+ sera en effet commercialisée et livrable à partir du 5 octobre, contre le 21 septembre pour les autres modèles. Ce retard n’est pas sans rappeler ce qui s’est passé l’an dernier avec la Series 3 Nike+.

C’est à se demander pourquoi Apple procède de cette manière, on ne sait pas si c’est lié à un retard de production, ou s’il lui faut plus de temps pour intégrer les éléments logiciels liés à Nike, comme les cadrans dédiés. Dans tous les cas, il faudra se montrer plus patient que les clients qui se tourneront vers un autre modèle disponible dès le 21 septembre.

Rappelons que l’Apple Watch Series 4 Nike+ est proposée au prix minium de 429 € en 40mm et grimpe à 559 € en 44mm avec la 4G.