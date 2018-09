iPhone Xs/Max : un design plus aussi symétrique que ça !

Depuis toutes ces années, Apple nous a habitué à des produits avec une symétrie parfaite. Mais il semblerait qu’avec les iPhone Xs et Xs Max, Apple n’ait pas eu d’autres choix que de procéder à quelques changements.

L’iPhoneXs/Max ne dispose plus du même nombre de trous de part et d’autres du port Ligthning. Sur cette photo, on voit clairement qu’il n’y a plus que 4 trous à gauche contre 7 à droite, soit 3 trous de moins. Mais pourquoi ?

Comme le note iGen, Apple a dû faire ce choix pour ajouter des antennes dans le but d’améliorer les débits 4G, lesquelles sont logées dans la partie basse à gauche de l’appareil. Dans l’absolu, ce changement n’a aucune incidence puisqu’il y a encore suffisamment de trous pour le microphone. En revanche, il était nécessaire de garder les 7 trous à droite pour la haut-parleur. Au final, c’est surtout l’esthétique qui en prend un coup, ni plus ni moins.

Reste à savoir si ce changement n’est pas aussi lié à l’arrivée de la norme IP68 des iPhone Xs et Xs Max. Pour info, l’iPhone Xr dispose toujours de 6 trous à gauche et à droite, comme l’iPhone X, et ne dispose que de la norme IP67. Ce n’est donc pas impossible…