Quelles performances pour les iPhone Xs Max / Xr équipés de 4 et 3 Go de RAM ?

Avant même leur lancement officiel, on a droit aux premiers benchs iPhone Xs et iPhone Xr, mais qu’en est-il de leur performances ?

À noter que les iPhone Xs et Max disposent de 4 Go de RAM contre 3 Go pour l’iPhone Xr. En revanche, les trois modèles embarquent la puce A12 Bionic gravée en 7 nm, leur permettant d’afficher de belles performances.

Les résultats de l’iPhone Xs Max montrent un score de 4813 en single-core et 10375 en multi-core, soit un peu plus que ceux de l’iPhone Xr avec 4754 et 9367 dans le même ordre. C’est plutôt bien mais cela n’est pas sans rappeler les scores obtenus par l’iPhone X et son processeur A11 Bionic qui étaient de 4055 et 10375. On voit clairement que les deux puces se valent en multi-core, tandis qu’en single-core l’iPhone Xs Max est plus performant.

Bien sûr, il ne s’agit là que de tests sur le papier. Une prise en main et des tests en situation réelle seront certainement plus à même de nous rendre compte des gains annoncés par Apple lors de la keynote.

Il sera également intéressant d’en apprendre un peu plus sur les performances du GPU en 2D et 3D. Avec les démonstrations faites pendant la conférence, on ose espérer que les scores seront nettement supérieurs.

Grâce à ces gains, les développeurs de jeux vont également en profiter pour repousser les limites de leurs titres que ce soit graphiquement ou encore lié à la réalité augmenté. Leur objectif sera d’assurer à leurs utilisateurs la meilleure expérience possible et leur faire vivre des choses encore jamais vues sur iPhone. Et l’iPhone Xs Max est clairement fait pour ça !