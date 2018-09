iPhone Xs/Xs Max : la charge sans fil est plus rapide, selon Apple

Les nouveaux iPhone XS et XS Max prennent évidemment en charge la charge sans fil. Apple affirme qu’elle est plus rapide mais aucune donné n’a encore été communiquée à ce sujet.

Cela fait maintenant un an que les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X ont introduit la recharge sans fil. Tous les trois ont eu droit au support de charge sans fil standard. Apple ne voulait pas les équiper d’une méthode de chargement brevetée, leur donnant ainsi la possibilité d’être recharger avec la plupart des bases Qi compatibles. Il convient de noter ensuite que si vous avez commencé avec du 5 W, puis passé à du 7,5 W : disons qu’Apple a voulu d’abord vérifier que la recharge sans fil n’a pas créé trop de soucis dans son utilisation qui est certainement plus lent qu’un chargement classique avec câble Lightning.

Dans les différentes annonces officielles accompagnant les appareils, Apple a alors déclaré ce qui suit :

« La conception avant et arrière présente le verre le plus résistant jamais porté par un smartphone avec une résistance à la rayure améliorée, en même temps la vitre arrière permet une recharge sans fil plus rapide. L’iPhone Xs et l’iPhone Xs Max atteignent un nouveau niveau de résistance à l’eau et aux éclaboussures avec la certification IP68 offrant une résistance à l’immersion jusqu’à 2 mètres pendant 30 minutes, ce qui vous permet de protéger également des déversements inattendus tels que l’eau, le café, le thé et les boissons gazeuses. »

En accordant une attention particulière aux premières lignes, la société Cupertino déclare que la recharge est plus rapide mais ne donne aucun détail technique. Elle dit que c’est possible grâce à l’utilisation d’un nouveau verre, mais il y a certainement autre chose. Il n’est pas exclu que ces iPhone supportent le 10 W pour une charge sans fil plus rapide. Quant à l’iPhone Xr, Apple confirme le support du chargement sans fil mais ne dit rien sur sa vitesse.

Au final, Apple adopte encore une fois un langage très commercial mais techniquement, nous savons encore peu de choses…