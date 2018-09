PUBG Mobile accueille la carte SANHOK, de nouvelles armes et plus

Dans sa toute nouvelle mise à jour disponible dès aujourd’hui, Player Unknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG MOBILE) se dote d’une carte très attendue par les joueurs.

Intitulée « Sanhok », cette dernière se situe dans une jungle dense aux environnements variés, et propose aux joueurs une zone de combat plus petite pour des affrontements extrêmement nerveux. Cette carte s’inscrit dans la lignée des précédentes mises à jour, qui ont notamment introduit la carte Miramar, le mode entraînement, la vue à la première personne et bien plus encore.

Par ailleurs, Tencent Games communique aujourd’hui d’impressionnantes statistiques concernant PUBG MOBILE. Le jeu continue en effet de laisser son empreinte sur le marché avec plus de 20 millions d’utilisateurs actifs journaliers (sans compter le Japon, la Corée et la Chine). Au fil de la saison 2, qui s’est déroulée sur les 14 dernières semaines, plus de 130 millions de joueurs originaires de plus de 200 pays différents ont remporté 864.425.575 Chicken Dinners.

En plus d’introduire la carte Sanhok, la dernière mise à jour de PUBG MOBILE ajoute de nouvelles fonctionnalités sociales au jeu pour permettre aux joueurs de coopérer plus facilement avec leurs équipiers :

De nouvelles armes et véhicules – La carte Sanhok propose plusieurs nouvelles armes et véhicules, dont le pistolet lance-fusées, le pistolet QBZ, la Muscle Car et un véhicule UAZ pare-balles

– La carte Sanhok propose plusieurs nouvelles armes et véhicules, dont le pistolet lance-fusées, le pistolet QBZ, la Muscle Car et un véhicule UAZ pare-balles Des mesures contre la triche – Une identification améliorée des modules de triche et des boutons de signalement supplémentaires pour le mode spectateur, les informations de base et les écrans de résultats

– Une identification améliorée des modules de triche et des boutons de signalement supplémentaires pour le mode spectateur, les informations de base et les écrans de résultats Des données pour chaque saison – La page de saison affiche désormais les joueurs et les données importantes de toutes les saisons, dont les titres, le plus haut niveau atteint et bien plus encore

– La page de saison affiche désormais les joueurs et les données importantes de toutes les saisons, dont les titres, le plus haut niveau atteint et bien plus encore Des améliorations de jouabilité – Des améliorations ont été apportées au système de chat, aux rangs de clan, aux objets parachutés et bien plus encore

 

