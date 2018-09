L’iPhone Xr de 6,1 pouces, le modèle le plus abordable de 2018 !

Après les iPhone Xs et Xs Max, place à l’iPhone Xr ! Cet iPhone reprend quasiment trait pour trait le design des deux autres et donc de l’iPhone X de 2017. Plusieurs différences sont néanmoins à souligner comme la finition en aluminium plutôt que de l’acier inoxydable ou encore la présence d’un seul capteur photo au dos contre deux pour les modèles haut de gamme.

Si vous n’avez que faire de ces deux éléments, alors rien ne justifie de passer sur l’iPhone Xs/Xs Max, d’autant qu’il profite d’un écran LCD de 6,1 pouces. Et au passage, vous ferez une économie d’au moins 300 €, il s’agit de la différence de prix entre le modèle de base de l’iPhone Xr et celui de l’iPhone Xs – et 400 € avec l’iPhone Xs Max. Bien que l’iPhone Xr ne soit pas doté d’un écran OLED, il est équipé d’une détection 120 GHz, de l’affichage True Tone et d’une précision améliorée de la gamme de couleurs.

Sa taille est légèrement plus petite que l’iPhone 8 Plus mais son écran gagne de l’espace : 6,1″ contre 5,5″ pour l’iPhone 8 Plus. Apple précise que l’écran 6.1 « Liquid Retina » garantit la plus grande précision des couleurs de l’industrie et prend en charge une large gamme de couleurs. De plus, le nouveau design du système de rétroéclairage permet à l’écran d’atteindre les coins.

Comme l’iPhone Xs/Xs Max, l’iPhone Xr dispose de la nouvelle puce A12 Bionic gravée en 7 nm capable d’offrir de nouvelles performances. Apple qualifie son processeur comme le plus puissant jamais conçu pour un smartphone. La puce Bionic A12 est dotée d’une architecture Fusion à six cœurs et de deux cœurs hautes performances jusqu’à 15% plus rapides, quatre cœurs à haut rendement qui sont jusqu’à 50% plus efficaces, un processeur graphique à quatre cœurs qui est jusqu’à 50% plus performant.

Côté photo, l’iPhone Xr dispose d’un appareil de 12 mégapixels avec un objectif grand angle, d’une ouverture f/1,8 et d’un tout nouveau capteur qui assure une mise au point plus rapide, tandis que les pixels plus larges et plus profonds améliorent la fidélité des images, et de la même manière avec les vidéos. Les améliorations apportées au processeur ISP, au moteur neuronal et aux algorithmes logiciels permettent de créer de meilleurs portraits avec un effet bokeh, sans oublier que la technologie Smart HDR (qui remplace le HDR actuel) définit davantage les effets de lumière et de l’ombre sur les photos.

Grâce au nouveau contrôle de la profondeur, les utilisateurs peuvent régler la profondeur de champ pendant la prise de vue et après la prise de vue pour créer de magnifiques portraits avec un bel effet bokeh. Les selfies seront encore plus beaux grâce au nouveau mode Portrait amélioré, à la caméra frontale TrueDepth et au mode d’éclairage portrait qui vous permettrons de jouer avec la lumière comme dans un vrai studio photo.

Quant au moteur neuronal de nouvelle génération, il utilise un modèle avancé d’apprentissage automatique pour tout, de la photographie à la réalité augmentée. Grâce à la nouvelle conception à huit cœurs, il peut effectuer jusqu’à 50 000 milliards d’opérations par seconde, accélérant ainsi les opérations de détection des objets et permettant de nouvelles fonctions utilisant l’apprentissage automatique en temps réel. Pour la première fois, le moteur neuronal intègre le framework Core ML, permettant aux développeurs de créer des applications qui utilisent ce moteur d’apprentissage automatique très efficace. Le Core ML sur le moteur neuronal de la puce A12 Bionic est jusqu’à neuf fois plus rapide qu’avec la puce A11 Bionic, ne consommant qu’un dixième d’énergie.

L’iPhone XR est disponible en six nouvelles couleurs : blanc, noir, bleu, jaune, corail et (PRODUCT) RED. La peinture à sept couches vous permet de donner aux vitres arrière des nuances précises. Le nouveau design résiste aux éclaboussures et à l’eau avec un indice de protection IP67 et est insensible aux éclaboussures de café, de thé et de boissons gazeuses.

L’iPhone Xr utilise la technologie LTE Advanced qui garantit des vitesses de téléchargement élevées et dispose aussi de la double SIM grâce à l’utilisation d’une nano SIM et d’un eSIM numérique. De plus, il embarque aussi la reconnaissance faciale Face ID comme sur les modèles bien plus chers.

Contrairement aux modèles Xs et Xs Max, ce modèle sera disponible en précommande en France à partir du 19 octobre et disponible dans les magasins à partir du 26 octobre, aux prix suivants :

64Go – 859 €

128Go – 919 €

256 Go – 1029 €

En clair, c’est l’iPhone destiné à ceux qui recherchent un iPhone X au un meilleur prix.