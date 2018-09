iPhone Xs/Xr : pas de chargeur de 18W, pas d’adaptateur jack et pas de câble USB-C

Décidément, Apple semble prendre ses clients pour de vrais pigeons surtout quand on voit les prix des iPhone Xs/Xs Max/Xr. Le plus grand modèle de 512 Go atteint en effet les 1 659 €, et pourtant, il n’y a pas de chargeur de 18W pour la charge rapide et encore moins de câble USB-C. Apple a également supprimé l’adaptateur jack du pack.

En clair, les iPhone XR et XS sont fournis avec un chargeur de 5W et un câble USB A qui ensemble n’offrent évidemment pas de charge rapide. Les utilisateurs devront donc mettre la main à la poche pour en profiter. Comptez environ 60 € pour un chargeur rapide de 30W et 25 € pour un câble Lightning vers USB-C.

Au passage, on constate qu’aucune mot n’a été dit sur l’AirPower présenté l’an dernier, lequel était censé offrir une toute nouvelle expérience avec la recharge sans fil. Même la page dédiée à l’AirPower a disparu du site Apple, signe que son lancement n’est finalement pas prêt d’arriver.