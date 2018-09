Les iPhone X, iPhone SE et iPhone 6s sont supprimés du catalogue

Avec l’arrivée des iPhone Xs, iPhone Xs Max et iPhone Xr, Apple a pris la décision de mettre au placard les iPhone X, iPhone SE et iPhone 6s. Ces derniers ne sont donc plus disponibles à la commande sur l’Apple Store.

Apple a tout simplement fait de la place dans sa gamme pour ne pas cannibaliser les ventes de son iPhone Xr (849 €), le plus abordable des iPhone 2018 à compter d’aujourd’hui. Si vous voulez tout de même vous tourner vers les anciens iPhone, il vous faudra alors passer par des revendeurs tiers et les opérateurs. Et c’est le bon moment puisque les prix vont baisser avec l’arrivée des nouveaux iPhone.

En revanche, on trouve toujours les iPhone suivants en vente chez Apple :

iPhone 7 dès 529 €

iPhone 7 Plus dès 659 €

iPhone 8 dès 689 €

iPhone 8 Plus dès 799 €

iPhone Xr dès 859 €

iPhone Xs dès 1 159 €

iPhone Xs Max dès 1 259 €

› Lire aussi : iPhone Xs / Xs Max / Xr : prix, précommande et date de sortie